Bastava la Cecenia per farsi un' idea di Putin

__ANT_Z___ : @TiffanyHurling @TiffanyHurling cosa ne pensi ? In Cecenia bastava avere il covid per essere minacciati di morte.… -

la Repubblica

Chi pensava che l'Occidente non ha mai voluto la via per il negoziato e chedire chiaro che ...dichiara che vuole non la pace ma la guerra Con chi non ha mai smesso di praticarla dalla...In molti si dichiarano "delusi" dal comportamento di Putin, eppureascoltarlo o guardare ai fatti per coglierne le contraddizioni: la guerra diè terminata, oltre che con immani ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 23 settembre: gruppi armati costringono al voto nel Donbass Scontri, arresti, un poliziotto inseguito da un gruppo di donne inferocite e un padre che si fa saltare in aria con un agente di reclutamento. Sono solo alcune delle scene diffuse sui social ...Il Presidente filo-russo della Cecenia Ramzan Kadyrov ha annunciato su Telegram di aver inviato al fronte in Ucraina i suoi tre figli maschi minorenni. Akhmat, 14 anni, Eli, 15, e Adam, ...