Autovettura in fiamme al Rione Libertà, da accertare le cause del rogo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa notte di un’Autovettura al Rione Libertà. Intorno alle 2:00, in via Columbro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per spegnere le fiamme che avevano coinvolto una Renault Clio. Le cause del rogo, che ha causato la parziale distruzione dell’Autovettura, sono ora in corso di valutazione da parte dei ‘caschi rossi’. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incendio questa notte di un’al. Intorno alle 2:00, in via Columbro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per spegnere leche avevano coinvolto una Renault Clio. Ledel, che ha causato la parziale distruzione dell’, sono ora in corso di valutazione da parte dei ‘caschi rossi’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Autovettura in fiamme al Rione Libertà, da accertare le cause del rogo ** - cronachelucane : AUTOVETTURA IN FIAMME SULLA POTENZA MELFI - Grave pericolo tra gli svincoli di Barile e Rapolla -… - cronachelucane : AUTOVETTURA IN FIAMME SULLA POTENZA MELFI - Grave pericolo tra gli svincoli di Barile e Rapolla -… - cronachelucane : AUTOVETTURA IN FIAMME SULLA POTENZA MELFI - Grave pericolo tra gli svincoli di Barile e Rapolla -… - cronachemezzog : AUTOVETTURA IN FIAMME SULLA POTENZA MELFI -