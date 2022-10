Ucraina | fonti NATO | “Putin prepara un attacco nucleare”

Leggi su zon

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente dell’Zelensky ha firmato un decreto che impedisce di trattare con. Il presidente russo stando unLa situazione è pronta nuovamente ad esplodere. Secondo il quotidiano britannico Times, infatti, Vladimirstarebbendo le sue forze armate per compiere un testin. La fonte è un’informativa della, che riprende il discorso sul sommergibile Belgorod. I media britannici citano inoltre i movimenti di un treno militare russo della divisione responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio e manutenzione. Una situazione per nulla facile, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto in cui dichiara formalmente “impossibile” la ...