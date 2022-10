Triple H | “Desideravo una storyline con Rey Mysterio | solo due volte ci siamo incontrati”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 ottobre 2022)H ha avuto molte faide memorabili nella sua carriera, ma una che ha sempre voluto e non ha mai realizzato è stata quella con Rey. Il dirigente della WWE ha parlato con LADbible in una recente intervista e gli è stato chiesto con chi avrebbe sempre voluto avere una faida e non l’ha ottenuta, e ha nominato Mr. 619. Le sue parole “Ho sempre voluto lavorare con Rey, sapete?. Credo di essere salito sul ring con lui duein tutta la mia carriera. Ci sono persone come loro che ho sempre guardato in azione e ho pensato: “Sono un grande fan del suo lavoro”. Ho sempre percepito come sarebbe stato bello avere a che fare con lui, quanto sarebbe stato facile e quanto grande sarebbe stato il nostro impegno. Purtroppo, nonmai finiti nello stesso posto e nelle stesse ...