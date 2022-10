Raimondo Todaro, non c’è stato solo un bacio con la Celentano: l’ammissione (Di martedì 4 ottobre 2022) Raimondo Todaro ha voluto spiegare cosa succede dietro le quinte con i suoi colleghi, in particolare con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ecco la verità riguardo le pericolose indiscrezioni che circolano dall’inizio di Amici 22. Raimondo Todaro è arrivato da due anni sulla cattedra di danza di Amici, ma ormai la sua rivalità con Alessandra L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 ottobre 2022)ha voluto spiegare cosa succede dietro le quinte con i suoi colleghi, in particolare con Alessandraed Emanuel Lo. Ecco la verità riguardo le pericolose indiscrezioni che circolano dall’inizio di Amici 22.è arrivato da due anni sulla cattedra di danza di Amici, ma ormai la sua rivalità con Alessandra L'articolo proviene da Inews24.it.

AmiciUfficiale : Asia essendo arrivata ultima nella gara di ballo è a rischio eliminazione e deve dare il massimo sul palco per conv… - itss_fede : RT @03TrashAddicted: Pensa essere Raimondo Todaro e avere il coraggio di criticare e denigrare uno dei ballerini più interessanti e talentu… - ilgfchiama : RT @AmiciUfficiale: ? BUSTA ROSSA per Gianmarco da parte del maestro Raimondo Todaro! #Amici22 - carisijulie : RT @03TrashAddicted: Regola fondamentale: Se non piaci a Raimondo Todaro, significa che hai davvero talento #amici22 #AMICI22 https://t.co… - itattfy : RT @xmarti28: TODARO COME SEMPRE IL SOLITO PAGLIACCIO - ad ASIA: 'sei bella, scattante frizzante, mi piaci molto mentre balli' - a GIANMAR… -