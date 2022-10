Pellezzano | prima unione civile | Morra celebra l’unione tra Chiara e Francesca

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’amore è un bene universale e totale”: è apparso quasi emozionato il sindaco diFrancescoche, con un discorso toccante, oggi, hato nel suo comune la. A tenersi mano nella mano, davanti agli occhi del primo cittadino,che con un bacio hanno suggellato mostrando l’anello al dito la felicità di un momento che come ha evidenziato il sindacoha scritto una svolta anche nella piccola cittadina della Valle dell’Irno. “Un momento storico per la nostra Comunità e perche apre così le porte allain assoluto, evidenziando grande sensibilità e ...

E' stata celebrata, questa mattina, la prima unione civile a Pellezzano. Chiara e Francesca si sono sposate presso il Comune della città, coronando il loro sogno e celebrando il loro amore. A celebrare la cerimonia il sindaco Francesco Morra. Auguri a Chiara e Francesca, prima coppia ad aver celebrato presso il Comune di Pellezzano la loro unione Civile. Un momento molto emozionante e significativo per la città.