Pallanuoto, Champions League 2022-2023: definiti i gironi del 2° turno dei preliminari. In acqua Brescia e Savona

Si sono svolti i sorteggi per i gironi del secondo turno dei preliminari della Champions League 2022-2023, che di svolgerà dal 13 al 16 ottobre: entra in gioco l'AN Brescia, che ha saltato il primo turno, a differenza della RN Savona, qualificatasi come seconda del raggruppamento. Le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi accederanno al terzo ed ultimo turno preliminare, mentre le squadre che si classificheranno al terzo ed al quarto posto verranno retrocesse in Euro Cup. La Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni, è già qualificata al main round.

gironi SECONDO turno PRELIMINARE Gruppo A (Spalato): Jadran Split (Cro), Vasas

