“Pagata 9mila euro a settimana” GF Vip 7 | si scopre il compenso top della concorrente

(Di martedì 4 ottobre 2022) Molti non si aspettavano il trattamento che, anche lei sì, ha riservato nei confronti di Marco Bellavia. Soprattutto perché Wilma Goich sa bene che cosa vuol dire la sofferenza, dal momento che nel 2020 ha perso la sua unica figlia Susanna Vianello. Una storia che ancora non ha avuto modo di raccontare all’interno del GF Vip 7. Tuttavia tanti tra il pubblico sarebbero rimasti delusi per la sua mancanza di empatia, visto anche quanto guadagna in tv. Ormai è fatto noto da anni. Nei reality il cachet non è uguale per tutti. Dipende da quanto i personaggi valgono, da quanto ritengono di valere e quanto sono preziosi per gli autori ed il conduttore. Katia Ricciarelli ad esempio è costata cara ad Alfonso Signorini lo scorso anno con i suoi 15mila. E, adesso, Wilma Goich? Sembra che la storica artista si sia già riuscita ad intascare una ...

La Repubblica

, 'si la multa è arrivata ma non l'ho, è arrivata in tre invii distinti per 3mila euro ciascuno, una a me, una alla mia compagna e una a mia madre, quest'anno ho arrampicato sulle Alpi ..., 'si la multa è arrivata ma non l'ho, è arrivata in tre invii distinti per 3mila euro ciascuno, una a me, una alla mia compagna e una a mia madre, quest'anno ho arrampicato sulle Alpi ... Caro bollette, sos alberghi in Puglia dopo l'addio della storica catena nel Salento: "Se continua così chiude… La titolare di una ditta brianzola che ha messo in cassa integrazione tutti gli operai spiega all'AGI la disperata lotta per sopravvivere agli aumenti mentre aumentano gli imprenditori che scelgono di ..."L’udienza sarà tra poche settimane. Io spero di spuntarla: mi sono visto recapitare a casa 98 multe da 94,36 euro e ho presentato due ricorsi al giudice di pace". Lo racconta Francesco Decorso, pensi ...