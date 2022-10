Neuroselling, così ci manipolano per vendere (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Siamo animali emotivi e questa nostra vulnerabilità viene utilizzata dal mercato per invogliarci e convincerci a comprare. A spiegare i più raffinati metodi di persuasione attinti dal mondo delle neuroscienze è Vincenzo Russo, direttore del centro di ricerca in Nuromarketing dell’Università Iulm e autore, insieme a Giorgio Gabrielli, del libro ‘Neuroselling. Il contributo delle neuroscienze alle tecniche di vendita’ (ed. Hoepli) che verrà presentato domani alle 16.30 in Senato. Ma in che modo la conoscenza del cervello può essere sfruttata dal mercato? “Dagli anni Settanta in poi gli studi offerti dall’economia comportale e dalle neuroscienze hanno dimostrato che gli esseri umani, lungi dall’essere esclusivamente razionali, si lasciano guidare dalle dinamiche affettive nei processi decisionali, razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Siamo animali emotivi e questa nostra vulnerabilità viene utilizzata dal mercato per invogliarci e convincerci a comprare. A spiegare i più raffinati metodi di persuasione attinti dal mondo delle neuroscienze è Vincenzo Russo, direttore del centro di ricerca in Nuromarketing dell’Università Iulm e autore, insieme a Giorgio Gabrielli, del libro ‘. Il contributo delle neuroscienze alle tecniche di vendita’ (ed. Hoepli) che verrà presentato domani alle 16.30 in Senato. Ma in che modo la conoscenza del cervello può essere sfruttata dal mercato? “Dagli anni Settanta in poi gli studi offerti dall’economia comportale e dalle neuroscienze hanno dimostrato che gli esseri umani, lungi dall’essere esclusivamente razionali, si lasciano guidare dalle dinamiche affettive nei processi decisionali, razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che è ...

telodogratis : Neuroselling, così ci manipolano per vendere - News24_it : Neuroselling, così ci manipolano per vendere - pleccese : Neuroselling, così ci manipolano per vendere ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Neuroselling, così ci manipolano per vendere ??Leggi di più su - ledicoladelsud : Neuroselling, così ci manipolano per vendere -

Neuroselling, così ci manipolano per vendere Il principio di base del neuroselling - sintetizza Russo - , così come del neuromanagement (ovvero quella disciplina che incorpora tutte le applicazioni operative delle neuroscienze al mondo del ... Neuroselling, così ci manipolano per vendere Il principio di base del neuroselling - sintetizza Russo - , così come del neuromanagement (ovvero quella disciplina che incorpora tutte le applicazioni operative delle neuroscienze al mondo del ... Adnkronos Il principio di base del- sintetizza Russo - ,come del neuromanagement (ovvero quella disciplina che incorpora tutte le applicazioni operative delle neuroscienze al mondo del ...Il principio di base del- sintetizza Russo - ,come del neuromanagement (ovvero quella disciplina che incorpora tutte le applicazioni operative delle neuroscienze al mondo del ... Neuroselling, così ci manipolano per vendere