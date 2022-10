Mattarella richiama "pace, libertà e giustizia" per aprire un dialogo con la Russia (Di martedì 4 ottobre 2022) Parlando dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, Sergio Mattarell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 ottobre 2022) Parlando dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, Sergio Mattarell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AngelaGianoli : RT @_dqcp: @fattoquotidiano @tommasorodano Premesso che il fascismo è fuorilegge, come fa Mattarella, garante della costituzione scritta ap… - ale5stelle1 : RT @_dqcp: @fattoquotidiano @tommasorodano Premesso che il fascismo è fuorilegge, come fa Mattarella, garante della costituzione scritta ap… - LuisaMaccari : @valy_s Capperi da cineteca una carrellata Adolfo c'è qualcuno prestato da FI ? non so che dire DEVE ESSERE UNO SC… - naladrof53 : RT @_dqcp: @fattoquotidiano @tommasorodano Premesso che il fascismo è fuorilegge, come fa Mattarella, garante della costituzione scritta ap… - Aio_Ben : RT @_dqcp: @fattoquotidiano @tommasorodano Premesso che il fascismo è fuorilegge, come fa Mattarella, garante della costituzione scritta ap… -