Inter-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di martedì 4 ottobre 2022) Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona, terza giornata del Girnone C di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La classica vede Bayern Monaco a quota 6 punti, Barcellona e Inter a 3, Viktoria Plzen fermo a zero. L’Inter non sta attraversando un buon periodo di forma. Infatti in Serie A si trova al nono posto, con 12 punti conquistati in otto giornate. Nella scorsa gara è arrivata una sconfitta Interna contro la Roma. Le prossime gare, prima della sosta per il mondiale, saranno decisive per la conferma di Simone Inzaghi. Continua la turnazione dei portieri, con Onana di nuovo titolare in coppa. De Vrij al posto di Acerbi al centro della difesa. Il Barcellona ha appena ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 ottobre 2022) Ecco ledi, terza giornata del Girnone C di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La classica vede Bayern Monaco a quota 6 punti,a 3, Viktoria Plzen fermo a zero. L’non sta attraversando un buon periodo di forma. Infatti in Serie A si trova al nono posto, con 12 punti conquistati in otto giornate. Nella scorsa gara è arrivata una sconfittana contro la Roma. Le prossime gare, prima della sosta per il mondiale, saranno decisive per la conferma di Simone Inzaghi. Continua la turnazione dei portieri, con Onana di nuovo titolare in coppa. De Vrij al posto di Acerbi al centro della difesa. Ilha appena ...

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Inter-Barcellona, l'ora di Inzaghi ?? Ferrieri Caputi: 'Arbitr… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, gli aggiornamenti sulla probabile formazione per la sfida contro il @FCBarcelona - AndreFerra84 : Il Barcellona del primo tempo è stato uno scherzo dai, tic toc sterile,palla a Dembele che non ne ha azzeccata una… - asiiiaaaaaa : possesso palla inter :30% Barcellona :70% questi con Lewandowski Raphinha Dembele e Pedri non riescono a creare un… -