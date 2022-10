“Governance, controlli e responsabilità nell’impresa in crisi”, convegno dei commercialisti a Bergamo (Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. “Governance, controlli e responsabilità nell’impresa in crisi” è il titolo del convegno promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre al Teatro Donizetti. Un momento d’incontro e relazione tra illustri relatori con Dottori commercialisti, Esperti Contabili, Avvocati e Notai provenienti da ogni parte d’Italia pensato per discutere di un tema sempre più attuale come quello delle imprese in crisi. Il convegno, giunto alla sua quarta edizione, verrà inaugurato venerdì 14 ottobre alle 9 e sarà strutturato in tre sessioni. I lavori inizieranno con il dibattito sul tema “Il perimetro dei Doveri”, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 ottobre 2022). “in” è il titolo delpromosso dall’Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili diin programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre al Teatro Donizetti. Un momento d’incontro e relazione tra illustri relatori con Dottori, Esperti Contabili, Avvocati e Notai provenienti da ogni parte d’Italia pensato per discutere di un tema sempre più attuale come quello delle imprese in. Il, giunto alla sua quarta edizione, verrà inaugurato venerdì 14 ottobre alle 9 e sarà strutturato in tre sessioni. I lavori inizieranno con il dibattito sul tema “Il perimetro dei Doveri”, ...

