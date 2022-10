Gli istruttori della Nato non sono al vertice delle unità ucraine (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 28 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Gli istruttori della #Nato non si limitano a preparare le formazioni armate ucraine, ma diventano il vertice di queste unità e le guidano all’attacco. Lo ha affermato il capo della Repubblica Popolare di #Donetsk Denis Pushilin a RIA Novosti». Il commento fa riferimento alla dichiarazione che Denis Pushilin, leader filo-russo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk in Ucraina, ha fatto il 28 settembre a Ria Nowosti, agenzia di stampa statale russa. Secondo quanto riportato da Pushilin, alcuni istruttori della Nato sarebbero coinvolti direttamente negli attacchi ucraini, conducendo le unità all’attacco. Si tratta di una ... Leggi su facta.news (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 28 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Glinon si limitano a preparare le formazioni armate, ma diventano ildi questee le guidano all’attacco. Lo ha affermato il capoRepubblica Popolare di #Donetsk Denis Pushilin a RIA Novosti». Il commento fa riferimento alla dichiarazione che Denis Pushilin, leader filo-russo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk in Ucraina, ha fatto il 28 settembre a Ria Nowosti, agenzia di stampa statale russa. Secondo quanto riportato da Pushilin, alcunisarebbero coinvolti direttamente negli attacchi ucraini, conducendo leall’attacco. Si tratta di una ...

