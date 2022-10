Fondi comuni, parità di condizioni e trasparenza: l’Ue frena Berlino per lo scudo anti-rincari (Di martedì 4 ottobre 2022) “Bisogna evitare di frammentare il mercato interno, di incoraggiare una corsa ai sussidi e di mettere in discussione il principio di solidarietà”. Questo l’avvertimento di Bruxelles scritto in una lettera firmata dal commissario al mercato interno Thierry Breton e rivolta a tutti i 27 governi dell’Ue. La lettera però si rivolge soprattutto a Berlino. Il maxi piano tedesco da 200 miliardi per contrastare il caro-energia continua infatti a far discutere. “Coordinamento e solidarietà” sono i due principi che proveranno a ispirare l’azione dell’Ue per contenere gli effetti collaterali di questa cristi per evitare la disgregazione del mercato interno europeo. La Stampa, che ha visionato la lettera di Breton, riporta alcuni stralci. “Resteremo vigili per mantenere la parità di condizioni in particolare per ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) “Bisogna evitare di frammentare il mercato interno, di incoraggiare una corsa ai sussidi e di mettere in discussione il principio di solidarietà”. Questo l’avvertimento di Bruxelles scritto in una lettera firmata dal commissario al mercato interno Thierry Breton e rivolta a tutti i 27 governi del. La lettera però si rivolge soprattutto a. Il maxi piano tedesco da 200 miliardi per contrastare il caro-energia continua infatti a far discutere. “Coordinamento e solidarietà” sono i due principi che proveranno a ispirare l’azione delper contenere gli effetti collaterali di questa cristi per evitare la disgregazione del mercato interno europeo. La Stampa, che ha visionato la lettera di Breton, riporta alcuni stralci. “Resteremo vigili per mantenere ladiin particolare per ...

