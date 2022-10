(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Se Giorgia, così come ha dichiarato, è intenzionata a sostenere ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi sul costo dell'allora ammetta che è necessario tassare al 100% glie ridistribuirli per famiglie e imprese. Ildeiormai è. Chi si candida a governare il Paese deve assumersi la responsabilità di trovare soluzioni a una situazione sempre più drammatica”. Così il co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. “Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi bisogna costruire una politica che fermi il caroutilizzando al 100% gli".

CiccioC_02 : Bonelli espressione del cittadino che si informa, sul tema energia, guardando i numeri e non chiedendosi il perché.… - Agenparl : ENERGIA. #Bonelli (EV): CINGOLANI CHIARISCA SU ESPORTAZIONI DI GAS. L’ITALIA SPENDE 700 MLN PER R ... - - AgenziaVISTA : Caro energia, Bonelli: “Da centrodestra nessuna parola sugli extraprofitti” #energia #bollette - Agenparl : ENERGIA. ALEMANNI (EV): MELONI LAVORI SUBITO A NOMINA COMMISSARIO RINNOVABILI - - VincenzoIanno16 : RT @AgenziaVISTA: Caro energia, Bonelli: 'Da centrodestra nessuna parola sugli extraprofitti' #caroenergia -

Il Sannio Quotidiano

Il ministro Cingolari, invece di andare in televisione ad annunciare lo sblocco di impianti dirinnovabile o l'avvio di una grande strategia energetica per rendere l'Italia autonoma, rimane ...Un inutile spreco di, e un danno per l'Italia, è stata anche la disperata respirazione ... Di Maio, Fratoianni,, etc., ciascuno marchiato dal pariolino con una lettera scarlatta: il ... Energia: Bonelli a Meloni, ‘finito tempo proclami, si parta da extraprofitti’ Così il co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi ...(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2022 "Il caro energia sta mandando a gambe all'aria famiglie e imprese, eppure dal centrodestra non c'è nessuna parola sugli extraprofitti", le parole di Angelo Bonel ...