Champions League | il Napoli domina sull’Ajax e vince 1-6 in Olanda Bene anche l’Inter | 1-0 a San Siro contro il Barcellona

(Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo i quattro gol fatti allo Stadio Maradonail Liverpool, ilcontinua a stupire in Europa. Ad Amsterdam,l’Ajax, di reti ne ha segnate sei: nove punti, primo posto in classifica nel Gruppo A, solo due gol subiti in tre partite a fronte di 13 marcature. La serata del 4 novembre sorride alla squadra di Luciano Spalletti, primanel campionato italiano. Dopo il vantaggio iniziale dell’Ajax, a segno con Kudus al nono minuto, Raspadori riporta in parità la partita al diciottesimo. Ilpassa poi in vantaggio con un altro gol di testa, questa volta di Di Lorenzo. Da quel punto in avanti, l’Ajax smette di giocare. Rete di Zielinski nell’ultima azione del primo tempo. Poi, nella seconda frazione, Raspadori realizza la sua doppietta personale. Kvaratskhelia e Simeone, infine, ...

GoalItalia : La prima squadra italiana a segnare più di 10 goal nelle prime tre giornate della fase a gironi di Champions League… - SkySport : INTER-BARCELLONA 1-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (45+2’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 3^ giornata fase a gironi ??… - juventusfc : La vigilia della partita contro il Maccabi Haifa ?? La Champions League è tornata! ?? Guarda il video completo?? - sportli26181512 : Inter-Barça, Var di fuoco: possibile tocco di mano di Dumfries, esplode la protesta blaugrana: Inter-Barça, Var di… - sportli26181512 : Spalletti resta freddo: 'Felice per il mio Napoli, ma già penso al campionato': Spalletti resta freddo: 'Felice per… -

La Gazzetta dello Sport

L'Inter si riscatta dopo un momento difficile e riesce a trovare una vittoria importantissima in, battendo il Barcellona 1 - 0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu nei minuti di recupero nel primo tempo. Al termine della partita, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky ...L'Inter vince in casa contro il Barcellona per 1 - 0 nella terza giornata della2022 - 2023 di calcio: decisivo il gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto in classifica con sei punti, staccando proprio i ... Il Liverpool sale ancora, il Tottenham non sfonda, sorpresa Bruges a punteggio pieno Frank Anguissa, ancora tra i migliori del Napoli, ha commentato la storica vittoria in Champions League contro l'Ajax su Instagram.Chi invece non riesce a migliorare la propria situazione è il Tottenham: gli spurs non riescono ad espugnare il Deustche Bank Park e si fermano sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte. La rosa di ...