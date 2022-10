Bollette, continuano i maxi-rincari. Assoutenti: “Stangata da 2.942 euro all’anno a famiglia” (Di martedì 4 ottobre 2022) Le stangate in bolletta non sono finite. Dopo l’aumento monstre alle Bollette della luce, nelle prossime settimane è infatti atteso l’annuncio delle nuove tariffe per il gas. Una decisione, quella dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), prevista per gli inizi di novembre e destinata a rincarare ulteriormente l’onere, già senza precedenti, a carico delle famiglie. “Se dovessero trovare conferma le previsioni degli analisti con un aumento delle tariffe del gas del 70% a partire da ottobre, per gli italiani si tratterebbe di una maxi-Stangata da 2.942 euro su base annua a famiglia”, ha detto Assoutenti. “Un rincaro così pesante porterebbe le tariffe a salire nell’ultimo trimestre del 2022 del 117% rispetto allo stesso trimestre del 2021, quando è iniziata la ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) Le stangate in bolletta non sono finite. Dopo l’aumento monstre alledella luce, nelle prossime settimane è infatti atteso l’annuncio delle nuove tariffe per il gas. Una decisione, quella dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), prevista per gli inizi di novembre e destinata a rincarare ulteriormente l’onere, già senza precedenti, a carico delle famiglie. “Se dovessero trovare conferma le previsioni degli analisti con un aumento delle tariffe del gas del 70% a partire da ottobre, per gli italiani si tratterebbe di unada 2.942su base annua a”, ha detto. “Un rincaro così pesante porterebbe le tariffe a salire nell’ultimo trimestre del 2022 del 117% rispetto allo stesso trimestre del 2021, quando è iniziata la ...

GianniGirotto : #bollette: continuano i problemi di ALLACCIO. Il problema è serio e grave, vieppiù con i prezzi attuali dell'energi… - GianmarioAngius : RT @cammarata_lee: Ma perché i media continuano a credere che con le menzogne della propaganda si possano pagare le bollette? #Giannini #La… - rappys1 : Quando arriva la crisi, le fabbriche chiudono le aziende vanno in bancarotta nel bisogno i matrimoni cadono a pezzi… - marinaamoretti6 : RT @SennaGianMarco: DOVE STIAMO ANDANDO? Me lo chiedo ogni giorno, ormai: le bollette continuano a crescere, le attività continuano a chiu… - fiorilunastelle : @ultimenotizie Ma che vergogna!!!! Gli italiani hanno sempre più problemi per curarsi, mangiare e pagare bollette e… -