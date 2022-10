"Al Piano devono collaborare tutti i partiti". L'appello di Draghi sul Pnrr (Di martedì 4 ottobre 2022) Mario Draghi, premier uscente, torna a parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E rivolge un appello ai partiti dell'arco parlamentare ai quali chiede grande collaborazione e senso di responsabilità per giungere il prima possibile alla realizzazione delle direttive previste dal documento. «Il Pnrr non è il Piano di un governo ma di tutta l'Italia e ha bisogno dell'impegno di tutti per garantirne la riuscita nei tempi e con gli obiettivi previsti. La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora - tra forze politiche di colori diversi, tra Governo centrale ed enti territoriali». Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. «Il ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) Mario, premier uscente, torna a parlare delNazionale di Ripresa e Resilienza. E rivolge unaidell'arco parlamentare ai quali chiede grande collaborazione e senso di responsabilità per giungere il prima possibile alla realizzazione delle direttive previste dal documento. «Ilnon è ildi un governo ma di tutta l'Italia e ha bisogno dell'impegno diper garantirne la riuscita nei tempi e con gli obiettivi previsti. La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora - tra forze politiche di colori diversi, tra Governo centrale ed enti territoriali». Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario, intervenendo alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. «Il ...

tempoweb : 'Al Piano devono collaborare tutti i #partiti'. L'appello di #Draghi sul #Pnrr #4ottobre #iltempoquotidiano… - PozzuTu : Piano piano tutti devono andare via dalla casa...stop immunità perché sono tutti colpevoli avendo dimostrato di non… - Aleantilope2022 : @Giovann48555177 Riguardo al BTC legato al LUNC hai capito male, il piano è mintare 500 B di LUNC per poi comprare… - Potemkin959 : @eghel_federico Stanno facendo il tipico casino russo all'inizio di ogni guerra Non so come andrà a finire però di… -