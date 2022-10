Oggi 2 ottobre 2022 è la Festa dei nonni, perché si festeggia oggi (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – oggi, domenica 2 ottobre 2022, è la Festa dei nonni. Istituita per legge dal parlamento italiano nel 2005, si celebra in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. Il nostro paese non è l’unico che festeggia questa ricorrenza. Negli Usa si festeggia dal 1978: fu creata durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. Il National Grandparents’ Day viene celebrata ogni anno la prima domenica dopo il Labor Day. Mattarella “Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell’uomo lo dobbiamo agli anziani, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) –, domenica 2, è ladei. Istituita per legge dal parlamento italiano nel 2005, si celebra in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. Il nostro paese non è l’unico chequesta ricorrenza. Negli Usa sidal 1978: fu creata durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. Il National Grandparents’ Day viene celebrata ogni anno la prima domenica dopo il Labor Day. Mattarella “Seviviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell’uomo lo dobbiamo agli anziani, ...

