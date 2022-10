Maria Sole Ferreri Caputi è laureata: ecco in cosa (Di domenica 2 ottobre 2022) Il primo arbitro donna della Serie A è laureata. Qual è la carriera universitaria di Maria Sole Ferreri Caputi, 31enne toscana Nelle prime file della cronaca sportiva in questi giorni è presente il volto e la storia di Maria Sole Ferreri Caputi, prima donna italiana ad arbitrare la Serie A. La prima partita diretta dalla L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 ottobre 2022) Il primo arbitro donna della Serie A è. Qual è la carriera universitaria di, 31enne toscana Nelle prime file della cronaca sportiva in questi giorni è presente il volto e la storia di, prima donna italiana ad arbitrare la Serie A. La prima partita diretta dalla L'articolo proviene da Consumatore.com.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una part… - Eurosport_IT : Il 2 ottobre Maria Sole Ferrieri Caputi farà la storia della Serie A! ?????????? #SerieA | #FerrieriCaputi - sportface2016 : +++Storica designazione per Maria Sole #FerrieriCaputi: è la prima donna arbitro a esordire in #SerieA, dirigerà #SassuoloSalernitana+++ - william_corsini : @SassuoloUS Buongiorno Sassuolo! So che lo farete, ma permettetemi di scriverlo lo stesso: mi piacerebbe tanto omag… - klaus1973_2014 : RT @fam_cristiana: Maria Sole Ferrieri Caputi: 'Così sono arrivata ad arbitrare in Serie A maschile' -