Luce razionata | ecco da quando e come | cosa ci aspetta da subito

(Di domenica 2 ottobre 2022) Dieci per cento. Questa la riduzione volontaria del consumo lordo di elettricità concordata ieri dal Consiglio dei ministri dell'Energia dell'Unione Europea. Gli accordi presi dagli Stati prevedono anche un obiettivo di riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle ore di punta. Gli Stati membri individueranno le ore tra il 1 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023 e saranno liberi di scegliere le misure appropriate per ridurre il consumo per entrambi gli obiettivi in questo periodo. Non basta. I ricavi di mercato accumulati dai produttori di elettricità (compresi gli intermediari) che utilizzano le cosiddette tecnologie inframarginali per produrre elettricità saranno limitati a 180 euro al MegaWattora. Tra le tecnologie inframarginali ci sono le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite. Quale è la ratio di questa misura? Secondo il Consiglio, «tali operatori ...