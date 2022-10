Lazio, il figlio di Maestrelli: “Polemiche su curva Sud dedicata a mio padre? A lui piaceva lo sfottò” (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Le Polemiche per l’intitoLazione della curva Sud a mio padre? Mi è sempre piaciuto lo sfottò tra Roma e Lazio, e anche babbo si divertiva e apprezzava. Lui aveva tantissimi tifosi romanisti con cui si divertiva, si scambiava opinioni. E’ un sacrilegio per loro, lo so. Però mio padre aveva giocato anche nella Roma per tre anni, quindi diciamo che un 80% è Lazio e un 20% è Roma”. Risponde così all’Adnkronos Massimo Maestrelli, figlio del celebre allenatore Tommaso Maestrelli che portò la Lazio allo scudetto nel 1974 ed al quale oggi la società biancoceleste ha deciso di tributare un grande omaggio intitolandogli la curva Sud. L’iniziativa ha scatenato ... Leggi su funweek (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Leper l’intitone dellaSud a mio? Mi è sempre piaciuto lotra Roma e, e anche babbo si divertiva e apprezzava. Lui aveva tantissimi tifosi romanisti con cui si divertiva, si scambiava opinioni. E’ un sacrilegio per loro, lo so. Però mioaveva giocato anche nella Roma per tre anni, quindi diciamo che un 80% èe un 20% è Roma”. Risponde così all’Adnkronos Massimodel celebre allenatore Tommasoche portò laallo scudetto nel 1974 ed al quale oggi la società biancoceleste ha deciso di tributare un grande omaggio intitolandogli laSud. L’iniziativa ha scatenato ...

LALAZIOMIA : Lazio, la Curva Sud intitolata a Maestrelli ? Il figlio Massimo: 'Omaggio commovente per i 100 anni' - LazioSpace : Subito dopo Massimo Maestrelli, figlio dell’indimenticabile allenatore della Lazio Campione d’Italia 1973-74, ricev… - CorSport : Jessica e Ciro #Immobile, quarto figlio in arrivo: iniziano giorni speciali - sportli26181512 : Jessica e Ciro Immobile, quarto figlio in arrivo: iniziano giorni speciali: La moglie del bomber della Lazio è appe… - LALAZIOMIA : Jessica e Ciro Immobile, quarto figlio in arrivo: iniziano giorni speciali -