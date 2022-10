"Grande Fratello Vip", tra Edoardo e Antonella coccole notturne (Di domenica 2 ottobre 2022) Donnamaria continua il suo corteggiamento e l'intesa tra i due Vipponi sembra rafforzarsi sempre di più Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 ottobre 2022) Donnamaria continua il suo corteggiamento e l'intesa tra i due Vipponi sembra rafforzarsi sempre di più

repubblica : Grande fratello vip, Marco Bellavia parla di depressione: bullizzato e convinto a uscire [di Giovanni Gagliardi] - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - metvnfetamina : RT @222cyberbby: ci pensate che internet è nato nel ‘69 per scopi militari mentre ora lo usiamo per parlare di elenoire ferruzzi al grande… - padellagrigia : RT @222cyberbby: ci pensate che internet è nato nel ‘69 per scopi militari mentre ora lo usiamo per parlare di elenoire ferruzzi al grande… -