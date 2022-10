Elvis in 4K UHD e blu-ray | la recensione | un' inebriante festa di colori e musica con il Re del Rock

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ladiin 4K UHD e Blu-ray: il prodotto Warner, subito in vetta alle vendite, fa faville nella sua edizione a due dischi con un video al top e la chicca di un audio italiano in Dolby Atmos. La vita diPresley nelle mani di un regista visionario come Baz Luhrmann: già nella premessa tutto faceva pensare a un biopic poco tradizionale, caratterizzato da coloratissimi eccessi visivi e stile frenetico. E così è stato. Poi a questo si è aggiunta la straordinaria prova di Austin Butler nei panni del Re deland roll, e quella di Tom Hanks che ha interpretato il colonnello Tom Parker, l'artefice delle fortune dell'artista, ma anche dei suoi tormenti. Ora tutto questo è arrivato in homevideo, e come vedremo nelladiin 4K UHD e blu-ray, il prodotto ...

Ora tutto questo è arrivato in homevideo, e come vedremo nella recensione diin 4Ke blu - ray , il prodotto Warner Bros Entertainment Italia consente di vivere al massimo la magia visiva ..., ultimo film diretto da Baz Luhrmann , sarà disponibile dal 22 settembre in Dvd, Blu - ray e 4K. LEGGI -ha dimostrato che se c'è un'alternativa ai supereroi è quella dei film sulla musica Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale:, DIRETTO DA BAZ LUHRMANN CON ...La recensione di Elvis in 4K UHD e Blu-ray: il prodotto Warner, subito in vetta alle vendite, fa faville nella sua edizione a due dischi con un video al top e la chicca di un audio italiano in Dolby A ...Disponibile da giovedì 22 settembre in home video, Elvis è l’ultima impresa cinematografica firmata Baz Luhrmann. Le versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD arrivano sul mercato gra ...