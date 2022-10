Due giovani rapinati e feriti a Napoli, indagini dei Carabinieri (Di domenica 2 ottobre 2022) Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 sono stati rapinati e buttati a terra dallo scooter nella notte a Napoli. Il giovane ha tentato di reagire e nella colluttazione è stato ferito. E' ora in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 sono statie buttati a terra dallo scooter nella notte a. Il giovane ha tentato di reagire e nella colluttazione è stato ferito. E' ora in ...

reportrai3 : ??A 25 anni dalla nascita di #Report festeggiamo riaprendo gli archivi: siamo nel 1999 e due giovani giornalisti ini… - CarloCalenda : Molto interessante anche questa analisi di SWG. Il 26% dei nostri elettori si era astenuto alle precedenti elezioni… - MonicaCerroni : RT @MilaSpicola: Le due ragazze in foto stanno facendo una cosa normale, non nel Paese in cui sono. Le due giovani sono andate a mangiare i… - SkyTG24 : Napoli, due giovani rapinati e feriti: indagini dei carabinieri - savonanews : Orco Feglino, sbandano con lo scooter e volano lungo una scarpata verso il fiume: brutto incidente per due giovani -