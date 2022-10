“Devo confessarti una cosa” Alena Seredova | l’annuncio a Verissimo arriva a sorpresa

(Di domenica 2 ottobre 2022)in diretta tv. Una puntata densa di colp di scena e popolata da ospiti d’eccezione quella di. Tra questi nel salotto televisivo, Silvia Toffanin ha accolto proprio la showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon,, che in diretta tv ha voluto comunicaresta accadendo nella sua vita.diprofuma di fiori d’arancio. Dopo la difficile rottura da Gigi Buffon,ha ritrovato la felicità sentimentale al fianco di Alessandro Nasi, e come molti sanno è diventata mamma un’altra volta di Vivienne Charlotte, venuta al mondo circa due anni fa. Leggi anche: “Salta la puntata”. ...

Flavia_InTheSky : @adoroiltrashh devo confessarti che è un lavoro duro ma qualcuno deve pure farlo - ElenaCirioni : @colossale @EdizioniEO Completamente d’accordo, una di quelle letture che rimangono, poi devo confessarti che mi so… - lele_cap_27 : @p0liedrico amore devo confessarti che preferisco il consorte - AntonioRiccar11 : Floris, sai che devo confessarti una cosa, ho sempre votato cdx, però dopo aver ascoltato te ed i tuoi ospiti, ho d… - sara13100613 : RT @Pampulu_pimpulu: 'Guarda, ho fatto preparare questo vino, ma devo confessarti una cosa, io bevo solo Coca zero' Questo mi piace! Ti pr… -

Spaziorock

No Non ci capisco tanto,i miei limiti. Vorrei capire come votare. In questo senso Famm chiamm sete è un sos dell'uomo per ricordarsi che la vita è sacra e va rispettata. A ...però che la mia testa sta viaggiando lontano, verso nuove e inedite sfide da vincere.". Insieme a Raimondo . "Sì, sempre insieme a lui. Lo faccio perché mi rende felice condividere ... Intervista - The Rasmus (Lauri Ylönen) - SpazioRock