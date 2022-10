Visco | rialzo tassi Bce troppo rapido aumenta rischi di recessione

ParliamoDiNews : **Bce: Visco, 'rialzo tassi troppo rapido e forte può aumentare rischi recessione'** #30Settembre -

...e Olanda sulla Bce per interventi alsui tassi alla lunga rischiano di minarne la credibilità dell'azione nonché l'efficacia. Non a caso ieri pomeriggio a Firenze il governatore Ignazio...Ildei tassi, ha spiegato ancora, non può incidere sullo shock energetico. I prezzi in Europa e in Italia salgono perché il gas e l'elettricità costano moltissimo a causa della guerra in ...No a un eccessivo rialzo dei tassi. Il governatore della Banca d'Italia, Vincenzo Visco, mette in guardia dai rischi di scatenare la recessione se la Bce farà «l'errore ...(Teleborsa) - "Desta preoccupazione il forte deterioramento delle previsioni di crescita, la cui causa ultima è costituita dallo shock energetico e dalle sue conseguenze sul potere d'acquisto dei redd ...