Uragano Ian devastante in Florida, accertate 23 vittime FOTO (Di sabato 1 ottobre 2022) Il bilancio ufficiale delle vittime dell’ Uragano Ian in Florida è salito a 23: lo hanno reso noto le autorità dello Stato sudorientale degli Stati Uniti. Molte delle vittime sono annegate, ha dichiarato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 ottobre 2022) Il bilancio ufficiale delledell’Ian inè salito a 23: lo hanno reso noto le autorità dello Stato sudorientale degli Stati Uniti. Molte dellesono annegate, ha dichiarato...

SkyTG24 : Uragano Ian in Florida, avvistato uno squalo che nuota tra le strade allagate. VIDEO - Agenzia_Ansa : Florida, Fort Myers devastata dall'uragano Ian. Case sott'acqua, automobili e barche ammassate dopo il suo passaggi… - Agenzia_Ansa : L'uragano Ian devasta la Florida, almeno 42 morti. I danni stimati tra i 25 e i 40 miliardi #ANSA - RenzoCianchetti : RT @ChanceGardiner: Deputato USA Anthony Sabatini: Il Congresso ha appena votato per fornire oltre $ 12.000.000.000 per le migliaia di pers… - VitctorMuricch1 : RT @GretaBagnolini: Vi si segue anche dal North Carolina ???? sotto l’uragano Ian #propagandalive -