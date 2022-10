Stuprata per un "no" al fidanzatino: ora spunta un video con la 15enne (Di sabato 1 ottobre 2022) Il filmato è stato scoperto dagli inquirenti nel corso delle indagini spulciando tra i messaggi in chat della coppia Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Il filmato è stato scoperto dagli inquirenti nel corso delle indagini spulciando tra i messaggi in chat della coppia

Errorigiudiziar : Lo arrestano perché un’anziana lo accusa di averla stuprata in piena notte, un #1ottobre, nella sua casa. E invece… - alecittadino : RT @Errorigiudiziar: Lo arrestano perché un’anziana lo accusa di averla stuprata in piena notte, un #1ottobre, nella sua casa. E invece è u… - Jex_Goodheart : @Pres_Casellati @GiorgiaMeloni Io però non l'ho vista prendere parola per la povera donna stuprata ed umiliata sui… - crcc50 : RT @Dtm2008Micaela: @HoaraBorselli Davvero le do ragione. Ricordi anche quando la premier in pectore per pura propaganda ha fatto sciacalla… - FOrfei : RT @Errorigiudiziar: Lo arrestano perché un’anziana lo accusa di averla stuprata in piena notte, un #1ottobre, nella sua casa. E invece è u… -