Serie A2 2022/23: vittorie casalinghe per Cividale e Monferrato, successo esterno per Cantù (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi si è aperto ufficialmente il campionato di Serie A2 maschile 2022/23, con ben quattro match disputati in serata. Nel primo incontro di giornata alle ore 18.00, nel girone verde, il Novipiù Monferrato Basket ha battuto 91-70 il Benacquista assicurazione Latina. In serata, invece, il match tra UEB Gesteco Cividale e Caffè Mokambo Chieti, del girone rosso, è terminato con il punteggio di 81-78. Infine vittoria per l’Acqua San Bernardo Cantù contro l’Urania Milano 70-85 nel girone verde. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi si è aperto ufficialmente il campionato diA2 maschile/23, con ben quattro match disputati in serata. Nel primo incontro di giornata alle ore 18.00, nel girone verde, il NovipiùBasket ha battuto 91-70 il Benacquista assicurazione Latina. In serata, invece, il match tra UEB Gestecoe Caffè Mokambo Chieti, del girone rosso, è terminato con il punteggio di 81-78. Infine vittoria per l’Acqua San Bernardocontro l’Urania Milano 70-85 nel girone verde. SportFace.

sscnapoli : ??Kvaratskhelia ha ricevuto il premio @assocalciatori come calciatore del mese di agosto 2022. ?? Khvicha, votato da… - Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - SkySport : EMPOLI-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (79’) ? #Bajrami (90+2’) ? #BalloToure (90+4’) ? #Leao (90+6’) ? SERIE… - repubblica : Brividi finali in Empoli - Milan: i rossoneri vincono 3-1 segnando due gol nei minuti di recupero con Ballo-Touré e… -