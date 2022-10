Se siete pelati fate attenzione a questo paese africano | Ecco cosa potrebbe accadervi secondo una bizzarra credenza

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’uomo senza capelli è stato decapitato da alcuni criminali locali. L’obiettivo? Venderne la testa a un compratore del Mali, fortemente interessato al craniounaquanto grottescalocale… Seaffetti da calvizie, il nostro consiglio è quello di non recarvi a cuor leggero in alcune parti del mondo. Soprattutto nel Mozambico, dove L'articolo SeunaNewNotizie.it.

formeonlygin : @mario_donghia @CarloCalenda @Antonio_Tajani @forza_italia Porco dio voi sinistri avete tutti la faccia a polenta o siete pelati - lalienospacejay : @Illma7ic10 @KilluaZ91 @AleMariotti1992 Siete tutti pelati? Vi ho ferito? Ops - cryptocarezza : RT @ukeusui: Ma sti tipi che mi vogliono sfidare scusate ma lo sapete che siete pelati? e pretendete pure di parlare - ukeusui : Ma sti tipi che mi vogliono sfidare scusate ma lo sapete che siete pelati? e pretendete pure di parlare - sunsbok : io odio tutti i pelati esistenti se siete pelati fatevi crescere i capelli vi odio fate schifo -

Agendaonline.it

Seaffetti da calvizie, il nostro consiglio è quello di non recarvi a cuor leggero in alcune ... Iportano fortuna: la bizzarra quanto grottesca credenza africana A riportare la vicenda è ...curiosi di scoprire di cosa si tratta Vediamola insieme. Carne bianca: scegli questa, è la ... Quando l'alcol sarà evaporato mettiamo all'interno della trippa dei pomodorischiacciati. ... 5 ricette anni '80 per organizzare una memorabile cena a tema facendo un tuffo nel passato. Un uomo calvo è stato decapitato in Mozambico. La testa dell'uomo sarebbe dovuta essere venduta a un compratore del Mali.