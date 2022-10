Roma | Smalling | «Era troppo importante vincerla per i nostri obiettivi»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Chris, difensore della, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi in casa dell’Inter: le sue dichiarazioniha parlato a Dazn dopo Inter-. PARTITA – «Grande, sono molto felice per la vittoria. Questa partita erada vincere, dobbiamo continuare così perchè giovedì c’è un’altra partita da vincere». CRESCITA – «Tutti hanno corso e lottato fino all’ultimo, questa è una vittoria di squadra». PALLE INATTIVE – «Spero di poter continuare su questa strada, segnando tanti gol». TANTE GARE – «Non siamo solo in undici, tutta la squadra è molto forte. Abbiamo grandida raggiungere». DZEKO – «L’ho salutato, è mio amico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini… - pisto_gol : Int-Rom 1:2 La Roma in rimonta espugna SSiro sale a quota 16 e manda in crisi l’Inter. Dopo il gol di #DiMarco, err… - SkySport : INTER-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Dimarco (30’) ? #Dybala (39’) ? #Smalling (76’) ? SERIE A - 8^ giornata ??… - OggiSportNotiz2 : #Dybala illumina San Siro: l’#Inter sbatte contro il muro #Smalling e la #Roma vince 2-1 #InterRoma… - VoceGiallorossa : ??Roma Capoccia a San Siro ??? l'editoriale di @lucadale86 #ASRoma #Dybala #Smalling #InterRoma -

