Re Carlo shock | Ecco quando morirà!

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il nuovo sovrano siede sul trono da poco più di due settimane, eppure qualcuno parla già della scomparsa di ReIII. Il regno di ReIII non è iniziato nel migliore dei modi: oltre a dover affrontare il lutto per la perdita della madre, il nuovo sovrano ha dovuto sconfiggere i pregiudizi riguardo la sua inadeguatezza e soprattutto rispetto alla relazione con l’attuale Regina consorte, Camilla Parker Bowles. Inoltre – come se non bastasse – dall’istante in cuiha indossato la corona, diverse profezie riguardo la sua morte si sono diffuse a macchia d’olio. ReIII, la profezia sulla morte del sovrano (Vanity Fair)La più famosa che tratta proprio il destino della Famiglia Reale è quella di Nostradamus, iconico astrologo francese – famoso per aver predetto l’attentato alle Torri ...