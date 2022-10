Pagelle Napoli Torino | che doppietta Anguissa | Rodriguez in affanno – VOTI

GabrieleBelved6 : Alcune considerazioni sparse su Torino Napoli Non faccio le pagelle perché potrei incazzarmi - NapoliCM : ???? Pagelle Napoli Torino: impatto folle di Anguissa, nessuno ferma Kvara ??? - Diego31883 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #NapoliTorino 3-1: gli azzurri riprendono da dove avevano lasciato, Anguissa e Kvaratskhelia danno un dispia… - NapoliAddict : Pagelle Napoli Torino: gli azzurri ritornano primi in classifica. I voti #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Falask2 : Pagelle Napoli-Torino Meret 6 Mario rui 6,5 Kim 6,5 Rahmani 6,5 Di Lorenzo 6 Papà Franck 8,5 Lobo 6,5 Zielinski 6… -

casanapoli.net

Ilapproccia il match aggredendo gli avversari e trovando subito il vantaggio al 6' con il centrocampista camerunense, colpo di testa su un cross dalla sinistra di Mario Rui . Anguissa concede ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2022/23:Torino Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Anguissa, Kvaratskhelia FLOP: Rodriguez, Miranchuk ... Napoli Torino, le pagelle Quarta vittoria consecutiva per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri dopo la pausa delle Nazionali ripartono fortissimo in campionato battendo per 3-1 in casa il Torino in una partita mai in ...Il Napoli rafforza il primato in classifica grazie al 3-1 sul Torino: la doppietta di Anguissa e Kvaratskhelia rendono vano il sigillo di Sanabria.