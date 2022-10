"Non lo nega lei per prima". Vauro? Come riesce a dare della "fascista" alla Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) Vauro è stato ospite di Myrta Merlino nel salotto de L'aria che tira, su La7. Il vignettista del Fatto Quotidiano ha rivelato di essere andato a votare, sebbene non convinzione, e anche a chi è andata la sua preferenza. “Da vecchio comunista - ha esordito - noi votavamo il primo simbolo a sinistra sulla scheda. Stavolta ho votato Unione Popolare”. “Da quando non c'è più il Partito comunista italiano - ha aggiunto Vauro - io ho sempre votato quelli che non sono entrati in Parlamento. Ho una passione per i perdenti, ma quella che sta perdendo capacità totale di visione, e quindi di programmazione e di base culturale, è la politica nel suo insieme. Attualmente è contraddistinta da due fattori principali: uno è la mediocrità di questo ceto politico. Scherzando dico a Cirino (Pomicino, seduto accanto a lui, ndr) che in confronto a questi lui è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)è stato ospite di Myrta Merlino nel salotto de L'aria che tira, su La7. Il vignettista del Fatto Quotidiano ha rivelato di essere andato a votare, sebbene non convinzione, e anche a chi è andata la sua preferenza. “Da vecchio comunista - ha esordito - noi votavamo il primo simbolo a sinistra sulla scheda. Stavolta ho votato Unione Popolare”. “Da quando non c'è più il Partito comunista italiano - ha aggiunto- io ho sempre votato quelli che non sono entrati in Parlamento. Ho una passione per i perdenti, ma quella che sta perdendo capacità totale di visione, e quindi di programmazione e di base culturale, è la politica nel suo insieme. Attualmente è contraddistinta da due fattori principali: uno è la mediocrità di questo ceto politico. Scherzando dico a Cirino (Pomicino, seduto accanto a lui, ndr) che in confronto a questi lui è un ...

