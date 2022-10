Nel mese di novembre inizieranno lavori allo stadio Arechi: ok a cronoprogramma (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese Dovrebbero iniziare a novembre 2022 i lavori allo stadio Arechi che toccano vari settori, dall’edile agli impianti. A dettare il cronoprogramma l’amministrazione comunale al termine dell’incontro, cordiale e proficuo come sottolinea una nota diffusa da Palazzo di Città, tra il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ed il consulente Felice Marotta. L’amministrazione ha consegnato al dottor Milan i dossier completi relativi alle due aree individuate in Località Fuorni ed in Località Sordina-Rufoli per la possibile realizzazione del Centro Sportivo. La Salernitana ha ricevuto i dossier e si è riservata di svolgere tutti gli approfondimenti di merito. In prosieguo ai lavori già effettuati negli ultimi mesi per ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 ottobre 2022) di Erika Noschese Dovrebbero iniziare a2022 iche toccano vari settori, dall’edile agli impianti. A dettare ill’amministrazione comunale al termine dell’incontro, cordiale e proficuo come sottolinea una nota diffusa da Palazzo di Città, tra il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ed il consulente Felice Marotta. L’amministrazione ha consegnato al dottor Milan i dossier completi relativi alle due aree individuate in Località Fuorni ed in Località Sordina-Rufoli per la possibile realizzazione del Centro Sportivo. La Salernitana ha ricevuto i dossier e si è riservata di svolgere tutti gli approfondimenti di merito. In prosieguo aigià effettuati negli ultimi mesi per ...

