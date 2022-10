NARCISO entra nel cast della 2° serie di DRAG RACE ITALIA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella versionena del celebre reality americano ideato da RuPaul,Singer e Cantautore, sfiderà le altre 9in gara per aggiudicarsi la corona di’s NextSuperstar sotto gli occhi dei giudici Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Come annunciato sui canali social del programma, in onda ad Ottobre su Discovery+. Dichiara,: “É un onore per me poter partecipare a. Siamo in un periodo storico in cui sento farsi sempre più strada la necessità di poter essere se stessi e comunicare le proprie idee senza per questo essere giudicati o etichettati.nasce comesinger e cantautore per creare, attraverso la musica, ...