LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: inizia la prima scalata al San Luca! Gruppo a 2? da Goossens e Bouchard (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Completata la prima scalata anche per il Gruppo, segnalato ad 1’10” dai battistrada. Quattro giri del circuito ancora da percorrere, con quatto scalate al San Luca. Ora l’insidiosa discesa, a volte risultata decisiva quasi quanto la salita. 15.18 Rafal Majka della UAE si sta occupando di fare l’andatura. Alle sue spalle Marc Hirschi, George Bennett e poi Tadej Pogacar. 15.17 Ultime rampe per i due battistrada. Il loro vantaggio si sta sbriciolando nei confronti di un Gruppo che sale fortissimo. 15.15 Pendenze subito durissime! Il Gruppo ha già guadagnato qualcosa portando il proprio ritardo sotto i due minuti. 15.13 Groupama e Movistar tirano un Gruppo che entra sul San Luca con un distacco di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Completata laanche per il, segnalato ad 1’10” dai battistrada. Quattro giri del circuito ancora da percorrere, con quatto scalate al San Luca. Ora l’insidiosa discesa, a volte risultata decisiva quasi quanto la salita. 15.18 Rafal Majka della UAE si sta occupando di fare l’andatura. Alle sue spalle Marc Hirschi, George Bennett e poi Tadej Pogacar. 15.17 Ultime rampe per i due battistrada. Il loro vantaggio si sta sbriciolando nei confronti di unche sale fortissimo. 15.15 Pendenze subito durissime! Ilha già guadagnato qualcosa portando il proprio ritardo sotto i due minuti. 15.13 Groupama e Movistar tirano unche entra sul San Luca con un distacco di ...

