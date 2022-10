LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: super Ferrari! Leclerc in pole sul bagnato, la griglia di partenza (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la DIRETTA di un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nona pole stagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles Leclerc, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una soddisfazione alla scuderia di Maranello. 16.08 Epilogo beffardo per Verstappen, decisamente il più veloce negli ultimi minuti del Q3. L’olandese però non ha completato gli ultimi due giri lanciati e dovrà rimontare domani dalla quarta fila. 16.06 Di seguito la classifica finale del Q3: 1 Charles Leclerc Ferrari1:49.412 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 4 +0.022 3 Lewis ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per ladi un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nonastagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una soddisfazione alla scuderia di Maranello. 16.08 Epilogo beffardo per Verstappen, decisamente il più veloce negli ultimi minuti del Q3. L’olandese però non ha completato gli ultimi due giri lanciati e dovrà rimontare domani dalla quarta fila. 16.06 Di seguito la classifica finale del Q3: 1 CharlesFerrari1:49.412 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 4 +0.022 3 Lewis ...

