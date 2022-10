Inter-Roma, Inzaghi: “Sconfitta pesante” (Di sabato 1 ottobre 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Roma, match dell’ottava giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 2 a 1 contro la Roma, e valevole per l’ottava giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Dobbiamo lavorare di più sul particolare. Oggi perdiamo un match con il nostro portiere che non ha fatto una parata. Ma questo è il calcio. In questo momento, evidentemente, non basta ciò che stiamo facendo. Il Barça? Oggi ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per quanto riguarda il gioco, ci dispiace per i nostri tifosi. Siamo qui a leccarci le ferite per una Sconfitta pesante”. Asllani sarebbe uscito senza il gol dell’1-2? “Sì, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Simonenel post partita di, match dell’ottava giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 2 a 1 contro la, e valevole per l’ottava giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Dobbiamo lavorare di più sul particolare. Oggi perdiamo un match con il nostro portiere che non ha fatto una parata. Ma questo è il calcio. In questo momento, evidentemente, non basta ciò che stiamo facendo. Il Barça? Oggi ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per quanto riguarda il gioco, ci dispiace per i nostri tifosi. Siamo qui a leccarci le ferite per una”. Asllani sarebbe uscito senza il gol dell’1-2? “Sì, ...

