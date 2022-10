Solo_La_Lazio : ?? Avanza l'idea di un #AllStarGame di calcio europeo ?? Il #Times fa le sue squadre di #SerieA, Premier, Bundes e Li… - sportli26181512 : Immobile c’è: la Lazio riavrà il suo capitano con lo Spezia: Il provino di ieri pomeriggio ha dato esito positivo:… - LALAZIOMIA : Immobile c’è: la Lazio riavrà il suo capitano con lo Spezia - LALAZIOMIA : RT @laziopress: CdS| Immobile ci prova. Milinkovic e Luis Alberto vicini al record in Serie A - laziopress : CdS| Immobile ci prova. Milinkovic e Luis Alberto vicini al record in Serie A -

ROMA - Il miracolo si riavvera. L'ineffabile Ciro s'è allenato e non pensa ad altro che a giocare domani con lo Spezia . Bisogna avere sempre fede in lui durante il rito sempre identico che accompagna ..., riecco: prove tattiche anti Spezia in gruppo. Ora Sarri non ha più dubbi IL BRINDISI AL SENATORE Bentornato soprattutto al capitano. Riaverlo in anticipo (e inutilizzato) dalla ...ROMA - Il miracolo si riavvera. L’ineffabile Ciro s’è allenato e non pensa ad altro che a giocare domani con lo Spezia. Bisogna avere sempre fede in lui durante il rito sempre identico che accompagna ...C'eravamo lasciati col Verona, con Ciro Immobile e Luis Alberto a stringersi l'aquila sul petto sotto la Curva. Bentornati a casa, bentornati ai quarantamila - ci siamo quasi, ...