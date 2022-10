Grande Fratello, un super discusso ex gieffino farà parte della seconda stagione di Drag Race Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) L’abbiamo conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello 15, versione Nip. parteciperà alla seconda edizione di Drag Race Italia e sappiamo già che farà molto parlare di sé. Il motivo? Già ai tempi del reality show, Baye Dame Dia aveva dato del filo da torcere al resto degli inquilini. Famoso per la sua squalifica, voluta dal pubblico e comunicata dalla padrona di Casa, Barbara D’Urso. Baye aveva infatti “inveito” pesantemente contro una compagna di avventura, Aida Nizar. Quest’ultima lo aveva provocato tanto da scatenare in lui una reazione spropositata e ritenuta ai limiti dell’accettabile. A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa più spiata di Italia, dunque, è dovuto tornare alla base a seguito del ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022) L’abbiamo conosciuto all’internoCasa del15, versione Nip.ciperà allaedizione die sappiamo già chemolto parlare di sé. Il motivo? Già ai tempi del reality show, Baye Dame Dia aveva dato del filo da torcere al resto degli inquilini. Famoso per la sua squalifica, voluta dal pubblico e comunicata dalla padrona di Casa, Barbara D’Urso. Baye aveva infatti “inveito” pesantemente contro una compagna di avventura, Aida Nizar. Quest’ultima lo aveva provocato tanto da scatenare in lui una reazione spropositata e ritenuta ai limiti dell’accettabile. A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa più spiata di, dunque, è dovuto tornare alla base a seguito del ...

