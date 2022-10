Governo | Berlusconi | “Non credo nei tecnici puri”

(Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – “Non è una questione di numeri, ma di significato. Io nonnei: se esistessero la politica diventerebbe inutile”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, intervistato dal quotidiano ‘La Stampa’. “Io ho sempre voluto coinvolgere nei miei governi persone chiaramente schierate con noi, che condividessero il nostro progetto politico, e che avessero un curriculum professionale, accademico o imprenditoriale di prim’ordine – aggiunge – Come dico spesso, persone che avessero dimostrato nella vita e non solo in politica di saper realizzare gli obbiettivi prefissati. Ora vorrei di nuovo qualcosa di simile: non l’adesione a titolo personale di qualche nome famoso, ma l’impegno di mondi importanti”. L'articolo L'Opinionista.

Meloni e Berlusconi "hanno poi approfondito i dossier più urgenti all'ordine del giorno, a partire dal governo del prossimo Parlamento" e hanno condiviso "la necessità che l'Italia abbia bisogno di un governo. Per il centrodestra, di riapplicare la riforma dell'ex ministra del Lavoro del governo Monti non se ne parla in questa campagna elettorale ha fatto sua una proposta rilanciata più volte da Silvio Berlusconi.