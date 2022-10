Giorgia Meloni vede Silvio Berlusconi: "Daremo risposte immediate. Caro gas dossier urgente" (Di sabato 1 ottobre 2022) La leader di Fdi Giorgia Meloni ha avuto stamani a Milano un incontro con il leader di Fi Silvio Berlusconi . "Sono ottimista", ha detto Meloni, al suo arrivo al Villaggio Coldiretti a Milano. Un colloquio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 ottobre 2022) La leader di Fdiha avuto stamani a Milano un incontro con il leader di Fi. "Sono ottimista", ha detto, al suo arrivo al Villaggio Coldiretti a Milano. Un colloquio...

fattoquotidiano : Giorgia Meloni e gli alleati di Lega e Forza Italia si preparano alla grande abbuffata delle nomine dei vertici del… - berlusconi : Ho incontrato ieri Matteo Salvini e oggi Giorgia Meloni. Nel centrodestra c’è massima comunità d’intenti. Abbiamo… - Giorgiolaporta : Su una delle più belle piazze del quartiere europeo di #Bruxelles è spuntato il #tricolore. Il popolo sovrano si è… - SollazzoRosa : RT @suzukimaruti: È davvero cattivo giornalismo, quello che attacca Giorgia Meloni per le disavventure giudiziarie del padre. Giusto indign… - AndreaBriganti6 : RT @ilruttosovrano: Così per Giorgia Meloni, ora che deve governare, è giunto il momento della responsabilità, invece prima per farsi votar… -