Fuorigioco semiautomatico | la tecnologia al servizio del pallone

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSe c’è un argomento del quale si sta dibattendo molto e che infiamma gli animi degli appassionati, le discussioni nei bar davanti ad un caffè, le puntate sui siti scommesse in Italia, gli approfondimenti televisivi e le normali rivalità fra tifosi, quello è di sicuro l’andamento della Champions League. Ci sarebbe anche l’argomento Mondiali del Qatar 2022, ma purtroppo, visto che non ci saranno gli Azzurri tra le tante nazionali presenti, è “normale” che l’attenzione su questa tematica si sia andata a smorzare leggermente. Poi, ovvio, si tratterà sempre di un evento davvero super sia per il fatto che si tiene d’inverno, le temperature sono troppo alte in estate, che per tutti gli stadi che vanno a riprendere elementi locali tradizionali mischiandoli alla. Ma che cos’hanno in comune questi due eventi a parte l’essere entrambi dei ...

A Radio CRC, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete' di Raffaele Auriemma, è intervenuto l'ex arbitro Graziano Cesari. 'Spero che il fuorigioco semiautomatico aggiusti qualcosa. L'anno scorso in Spezia - Lazio abbiamo visto il gol di Acerbi palesemente in fuorigioco. Quelle sono macchine, qui invece sono uomini che danno un giudizio.' Fuorigioco semi-automatico in Serie A, ecco come funziona. L'ex fischietto italiano si dice fiducioso che la tecnologia possa rendere sempre più precisi gli arbitraggi delle partite.