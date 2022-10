DAZN e disdetta dell’abbonamento, cambia tutto: ecco cosa succederà dal 30 ottobre (Di sabato 1 ottobre 2022) DAZN sta comunicando le modifiche alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di recesso dell’abbonamento. Rispetto a quanto accade fino ad oggi, come riferisce Mondomobileweb, si potranno fruire di “30 giorni di visione dal momento della richiesta di disdetta pagando però la differenza degli ulteriori giorni di visione dopo la scadenza della mensilità già pagata”. DAZN, 1/10/2022 – Computermagazine.itLe modifiche scatteranno dal prossimo 30 ottobre 2022, e riguarderanno precisamente l’Articolo 5 delle Condizioni di Utilizzo, e l’Articolo 6 della Carta dei Servizi di DAZN, riguardante il recesso dall’abbonamento. Si tratta di modifiche, va precisato, che pare riguardino i clienti che hanno attivato un abbonamento direttamente con DAZN e non con Timvision, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)sta comunicando le modifiche alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di recesso. Rispetto a quanto accade fino ad oggi, come riferisce Mondomobileweb, si potranno fruire di “30 giorni di visione dal momento della richiesta dipagando però la differenza degli ulteriori giorni di visione dopo la scadenza della mensilità già pagata”., 1/10/2022 – Computermagazine.itLe modifiche scatteranno dal prossimo 302022, e riguarderanno precisamente l’Articolo 5 delle Condizioni di Utilizzo, e l’Articolo 6 della Carta dei Servizi di, riguardante il recesso dall’abbonamento. Si tratta di modifiche, va precisato, che pare riguardino i clienti che hanno attivato un abbonamento direttamente cone non con Timvision, ...

