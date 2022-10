Accoltellato fuori da un locale di Milano: 22enne tra la vita e la morte. “Stava difendendo i passanti da un gruppo di minorenni violenti” (Di sabato 1 ottobre 2022) Aveva visto un gruppo di ragazzi che minacciavano i passanti per la strada brandendo un cartello stradale divelto. Per questo è intervenuto nel tentativo di dissuaderli: ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Raffaele di Milano un 22enne ferito gravemente al petto da una coltellata. Il fatto è avvenuto a Milano, in viale Monte Grappa, strada che collega piazza 25 Aprile (zona corso Como) a piazza della Repubblica. A raccontare quanto successo la notte tra venerdì e sabato 1 settembre è stato il fratello del ragazzo ferito, secondo il quale il gruppo degli aggressori era composto da minorenni. La polizia è intervenuta poco dopo le 4. L’aggressore e il suo gruppo sono fuggiti prima dell’arrivo dell’ambulanza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Aveva visto undi ragazzi che minacciavano iper la strada brandendo un cartello stradale divelto. Per questo è intervenuto nel tentativo di dissuaderli: ora lotta tra lae laall’ospedale San Raffaele diunferito gravemente al petto da una coltellata. Il fatto è avvenuto a, in viale Monte Grappa, strada che collega piazza 25 Aprile (zona corso Como) a piazza della Repubblica. A raccontare quanto successo la notte tra venerdì e sabato 1 settembre è stato il fratello del ragazzo ferito, secondo il quale ildegli aggressori era composto da. La polizia è intervenuta poco dopo le 4. L’aggressore e il suosono fuggiti prima dell’arrivo dell’ambulanza, ...

