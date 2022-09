Uomini e Donne, le chiude le porte in faccia: “Non sono un contentino” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il corteggiatore si rifiuta, si cambiano i ruoli a Uomini e Donne: è stato lui a dire basta definitivamente Gianni-Sperti (Witty tv)Una cosa che ha stupito fin dall’inizio i telespettatori della nuova edizione di Uomini e Donne, è stato il fatto che il cavaliere Riccardo Guarnieri avesse dichiarato di mostrare interesse nei confronti di Federica. In effetti la loro differenza d’età aveva fatto titubare gran parte del pubblico italiano, che vedeva quella di Riccardo una scelta-capriccio, legata più al fatto che si fosse lasciato con la donna che amava, che a un vero e proprio interesse per la ragazzina scelta da Maria De Filippi come tronista. Visto questo spaesamento sia in coloro che seguivano il programma, sia nella stessa Federica Aversano, di punto in bianco Riccardo si è mostrato in puntata diffidente e poco ... Leggi su direttanews (Di venerdì 30 settembre 2022) Il corteggiatore si rifiuta, si cambiano i ruoli a: è stato lui a dire basta definitivamente Gianni-Sperti (Witty tv)Una cosa che ha stupito fin dall’inizio i telespettatori della nuova edizione di, è stato il fatto che il cavaliere Riccardo Guarnieri avesse dichiarato di mostrare interesse nei confronti di Federica. In effetti la loro differenza d’età aveva fatto titubare gran parte del pubblico italiano, che vedeva quella di Riccardo una scelta-capriccio, legata più al fatto che si fosse lasciato con la donna che amava, che a un vero e proprio interesse per la ragazzina scelta da Maria De Filippi come tronista. Visto questo spaesamento sia in coloro che seguivano il programma, sia nella stessa Federica Aversano, di punto in bianco Riccardo si è mostrato in puntata diffidente e poco ...

