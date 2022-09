Una nube di metano incombe sull' Italia a seguito della fuga di gas di martedì | “Non è nociva”

Link4Universe : Spettacolare eruzione solare vista poche ore fa! Classe M questa volta! una nube di plasma molto più grande della T… - globalistIT : - KRISKSB : La nube ?????? di metano dalla Norvegia è giunta nel Regno Unito! Liz Truss ha trovato il modo di scaldare gli Ingl… - Matteodamore6 : Dove sono tutti gli #ambientalisti #GretaThunberg ecc ora che una nube di 100`000 ton. di #metano che inquina 86 v… - SchiaviAlex : Una nube di metano sta coprendo i cieli del nord Europa,,, -

Non c'è nessun pericolo né di inquinamento né per la salute dei cittadini, dato che lasi è molto diluita in atmosfera ed essendo il metano un gas climalterante (che incide sul riscaldamento ...... in base ai quali lasi è divisa in 2 parti. Nord Stream, allerta nel Nord Europa Allerta nei ... L'ESPLOSIONE - Inlettera congiunta al Consiglio di sicurezza dell'Onu, Danimarca e Svezia ...Arriverà anche in Italia la nube di metano fuoriuscita dai condotti sottomarini di Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico. Le perdite di gas dall'impianto russo (all'incirca 80mila tonnellate) ...Secondo gli esperti del Cnr arriverà oggi in Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas del 27 settembre dai ...