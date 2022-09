(Di venerdì 30 settembre 2022) Sky annuncia oggi un nuovo rinnovo pluriennale della partnership con la Formula 1 che consolida Sky come official broadcaster in tutti i Paesi in cui Sky è presente. In Italia, quindi, la Formula 1 sarà su Sky per altri 5 anni,al, con tutti i fine settimana di gara in esclusiva, dalle prove libere al Gran Premio, su Sky L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ufficiale, la F1 resta su Sky: accordo rinnovato fino al 2027 Sky annuncia oggi un nuovo rinnovo pluriennale della partnership con la Formula 1 che consolida Sky come official broadcaster in tutti i Paesi in cui Sky è presente. In Italia, quindi, la Formula 1 ...